Ucraina | raccolto un miliardo di euro alla Conferenza di Parigi | Tajani | Xi spinga Putin a ritirare le truppe

13 dic 14:25 Parigi:un miliardo di euro per l'emergenza 'Posso dirvi che l'aiuto per l'supera gli 800 milioni di euro di cui parlava Zelensky. Sono felice di poter annunciare che superiamo questa cifra e ......in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 14:10 Parigi,1 ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Gli aiuti per l'emergenza in Ucraina "superano gli 800 milioni di euro di cui ha parlato Zelensky". E' quanto annunciato dal ministro degli Esteri francese, Catherine Colonna, al termine della confere ...