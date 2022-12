Ucraina | l’Italia non si gira dall’altra parte Le parole di Meloni e Crosetto

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Non c’era alcuna alternativa a sostenere l’, lo Stato invaso: non potevamorci”. Con questepronunciate in Senato, Guido, ministro della Difesa, ha incassato applausi dai banchi del centrodestra ma anche del Partito democratico e di Azione-Italia Viva. “Non voglio nascondere al Parlamento che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, pur non comportando oneri diretti e immediati nel lungo periodo, potrebbe incidere sulle nostre capacità”, ha aggiunto. Per “perseguire l’obiettivo di assistere il popolo ucraino” è necessario “anche l’aiuto militare”, ha detto invece Giorgia, presidente del Consiglio. “Perché, lo ripeto, al di là della facile propaganda, le condizioni possibili per far cessare le ostilità sono due: che ...