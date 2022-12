Tutto pronto per l’amichevole Arsenal-Milan | orario e dove vederla oggi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) In tanti si stanno ponendo domande sul, in particolaree a quale, visto che diverse testate tra ieri ednon hanno dato molto spazio a questo test di lusso tra gli attuali campioni d’Italia e la squadra che adguida la classifica del campionato inglese. Avvio di stagione eccezionale per i ragazzi di Arteta, che ora dovranno tuttavia fare i conti con la pesantissima assenza di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, infatti, ha subito un intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato ai Mondiali contro il Camerun e dovrebbe restare fermo tra i due e i tre mesi. Ulteriori riscontri sul...