Turchia minaccia Grecia con missili | rischiamo guerra alle porte

Leggi su lucascialo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 2023 potrebbe iniziare con una nuova, come non bastasse quanto sta accadendo in Ucraina. Salvo caso in cui la situazione non precipiti velocemente. Parliamo della crisi diplomatica tra, della quale abbiamo spesso parlato, ma ora i turchi puntano icontro gli ellenici. Unatutta interna alla NATO, quindi. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.