“Tua Amelie” | alla scoperta del singolo di Noor VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 dicembre 2022) In digitale e radio il brano la cantante diciottenne ha vinto Area Sanremo e parteciperàserata finale di “Sanremo Giovani” Oggi esce in digitale e in radio “Tua” (Etichetta discografica Dischi dei sognatori), brano con cui, giovanissima cantante diciottenne, ha vinto Area Sanremo con il brano e parteciperàserata finale di “Sanremo Giovani”, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai Uno, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Online anche ilclip. Tua, scritta dstessacon la collaborazione del cantautore Marcio, Marco Rettani, Enrico Palmosi e Davide Di Gregorio, è una lettera a se stessa per se stessa: “È un grido di aiuto e di liberazione allo stesso momento. È la mia storia e quella di ...