Trieste Film Festival 2023 | le registe ucraine protagoniste di Wild Roses

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per ilil focus sarà dedicato alla produzione femminile grazie al cinema combattente delledi. A poco più di un mese dall'inizio della 34. edizione delecco che vengono annunciate le prime anticipazioni, a cominciare dalledi, l'ormai tradizionale focus dedicato alla produzione femminile che, giunto al terzo anno, dopo la Polonia e la Georgia fa tappa in Ucraina. In programma dal 21 al 28 gennaio prossimi, ilè il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell'Europa ...

Rai Cultura

A poco più di un mese dall'inizio della 34esima edizione (in programma dal 21 al 28 gennaio prossimi), ilFestival " primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell'Europa centro - orientale " annuncia le prime anticipazioni, a cominciare dalle protagoniste di Wild Roses, ...Anche in questo caso sembra di poter leggere un riferimento velato aiprodotti dalla Rai negli ... figura anche fra autori del vademecum realizzato dall'Istituto di. Tale lavoro aveva ... 34° Trieste Film Festival Per il Trieste Film Festival 2023 il focus sarà dedicato alla produzione femminile grazie al cinema combattente delle registe ucraine protagoniste di Wild Roses.A poco più di un mese dall’inizio della 34esima edizione (in programma dal 21 al 28 gennaio prossimi), il Trieste Film Festival – primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell’E ...