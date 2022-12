Traffico Roma del 13-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sulle principali vie di accesso alla città aNord si rallenta sulle vie Salaria Flaminia rispettivamente dare la spada all’aeroporto dell’Urbe da Labaro a via dei punti trafficata anche via Cassia 3 La storta e la Giustiniana code sulla A24L’Aquila tra Settecamini ed il raccordo anulare proseguendo Ci sono code sull’intero percorso Urbano dell’autostrada fino alla tangenziale è proprio impegno e si rallenta tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico difficoltà di circolazione in direzione di Piazza Irnerio sono segnalate sulla via Aurelia tra Malagrotta ed il raccordo anulare poi in via di Boccea 3 a via di Selva Candida e via di Acquafredda trafficata via Pontina tra Castelno a Castel di Decima verso ...