Torino | Ricci | «Il ritiro sta andando molto bene Stiamo lavorando ogni giorno»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Samuele, centrocampista del, ha parlato dalgranata in vista della ripresa del campionato di Serie A Samuele, centrocampista del, ha parlato rispondendo ai tifosi nelle storie Instagram. PAROLE – «Ilstaper farci trovare pronti per quando rientreremo ae per la sfida con il Verona La Maratona? Trasmette tanta carica, quando siamo in campo la sentiamo: è una curva che emoziona tanto, mi piace soprattutto quando canta l’inno. Mi ha colpito la passione perché è una tifoseria che tienealla squadra e al nome ...

Da lì sono nate Blu, OWO e, brani che hanno definito il loro 2021. Dopo essersi esibita su ...6 aprile 2023 - Roma @Largo Venue 12 aprile 2023 - Milano @Magazzini Generali 13 aprile 2023 -...- Il momento per imporsi è adesso. Sebbene al Toro siano tutti consapevoli di una cosa: di ...lui è alla ricerca di una continuità che al Toro non è semplice trovare in mezzo a gente come, ...Dal ritiro del Toro in Spagna, Samuele Ricci ha risposto alle domande fatte dai tifosi sul profilo Instagram dei granata. Come sta andando il ritiro "Il ritiro sta ...Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato dal ritiro granata in vista della ripresa del campionato di Serie A Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato rispondendo ai tifosi nell ...