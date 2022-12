(Di martedì 13 dicembre 2022) La semifinale dei Mondiali che opporrà domani laalpreoccupa i politici transalpini, che temono, per l’occasionefra opposte tifoserie . Per questo, come riporta "L'Equipe",...

Gazzetta del Sud

Ma all'entusiasmo sportivo si affiancano idelle autorità dopo glinel dopo partita già avvenuti nella capitale francese lo scorso 11 dicembre proprio dopo la qualificazione del ...... mentre lui si è detto stanco dei loro. Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon ... Ferito daidella modella, Onestini ha confidato che se lei sente di non essere tranquilla in ... Timori di scontri per Francia-Marocco. In azione circa 5mila poliziotti a Parigi Da una parte la paura delle manette, dall'altra i timori di un imminente scontro armato con l'Alleanza di Secondigliano. Questi ...Il clan Mazzarella era pronto a scatenare una guerra contro i Reale di San Giovanni a Teduccio per non incontrare il boss Bosti, temendo un agguato ...