Tim Cook rivela | le fotocamere di iPhone sono fatte da Sony

In un tweet che possiamo quasi definire storico, dal momento che Apple è solita mantenere il massimo riserbo sulle componenti utilizzate nei suoi dispositivi, il CEOha confermato che la sua società utilizza i sensori d'imaging Sony negli iPhone . ' Collaboriamo con Sony da oltre un decennio per creare sensori per fotocamera leader a livello mondiale per ...Il CEO di Apple, in visita in Giappone , rende omaggio a Sony per la collaborazione di lunga data con la multinazionale di Cupertino che ha portato per più di un decennio alla creazione di sensori all'...Tim Cook ha parlato in modo entusiasta della partnership di lunga data tra Apple e Sony per le fotocamere degli iPhone.Tim Cook annuncia la collaborazione "da oltre un decennio" con Sony per le fotocamere di iPhone, mentre visita la fabbrica in Giappone ...