Thor | Love and Thunder supera Top Gun | Maverick nella lista dei migliori film del 2022 di IMDb

LEGGI -and Thunder è il film più cercato del 2022 su Google in tutto il mondo Per quanto il mercato del cinema in sala stia ancora soffrendo un po' dappertutto - e in tal senso risalta ...Disney e Marvel Studios correranno a pieno regime per gli Oscar 2023 , dato che hanno appena deciso di candidare tutti i film del MCU del 2022, ovveroand Thunder , Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Black Panther: Wakanda Forever , alla prossima edizione degli Academy Awards . Lo leggiamo sul sito ufficiale della loro campagna ...Thor: Love and Thunder ha surclassato Top Gun: Maverick nella Top Ten dei migliori film del 2022 secondo i dati raccolti da IMDb.Thor: Love and Thunder, recente film di Taika Waititi, ha ottenuto un record molto particolare grazie ad una classifica di IMDb.