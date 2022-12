TGR Buongiorno Italia | figuraccia in diretta | Alexa è impazzita - il Video è virale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 dicembre 2022) Questa mattina il meteo del TGRsi è presentato ai telespettatori in modo decisamente bizzarro: ildellasui social. Come ogni mattina l'informazionena offre diversi canali dove apprendere le notizie del giorno in. Tra questi c'è il TGRinsu Rai Tre e come in tutte le maggiori trasmissioni di informazione si conclude con il meteo. Le previsioni del tempo sono quasi sempre curate da esperti del settore che sono in collegamento con i giornalisti in studio. Di solito si tratta di uno dei momenti più seri dell'informazione in cui i giornalisti mantengono un certo rigore. Gli errori però sono dietro l'angolo soprattutto quando si è in ...