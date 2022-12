Tg2 | Nicola Rao verso la nomina a direttore | sarà il successore di Sangiuliano

Si tratta delche rimasto privo del suo direttore Gennaro Sangiuliano , ora ministro della ... si tratta diRao , da un anno vicedirettore del Tg1 e considerato una delle punte di diamante ...Rai,Rao verso la direzione del: domani 14 dicembre la nomina in Cda E' arrivata ai consiglieri, secondo quanto si apprende, la proposta dell'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes per ...Domani mattina torna a riunirsi il cda della Rai. Un consiglio di amministrazione guidato dall’a.d. Carlo Fuortes che concederà la prima nomina vicina all’attuale ...Il vicedirettore del Tg1 capitanato da Monica Maggioni è il nome scelto dall'ad dell televisione pubblica Fuortes per il "post-Sangiuliano" ...