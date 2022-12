Tezenis Verona | l’analisi del GM Frosini | “Bisogna fare assolutamente meglio da qui in avanti Non c’è stato nessun periodo facile”

Leggi su seriea24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo il blitz di Treviso, il GM dellaAlessandrointervisul “Corriere di” da Matteo Sorio sottolineando come “mantenendo una media su dieci gare difficilmente potremo pensare di salvarci. La quota salvezza sarà tra i 20 e 22 punti.da qui in. Siamo fiduciosi ma nel prossimo mese e mezzo serve qualche vittoria consecutiva”. “Non c’è maiunstabile. La lacuna primaria è la parte difensiva. Non possiamo pensare di subire così tanti punti come successo anche nel primo quarto a Treviso. Serve molta più continuità. Noi oggi dipendiamo molto da Cappelletti, Anderson e Smith. È ...