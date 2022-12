Ternana Vs Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Obiettivi totalmente diversi per le due squadre, con gli umbri che vogliono stabilizzarsi nelle zone alte della classifica, mentre i lariani sono in piena bagarre per la salvezza.Vssi giocherà domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Liberati.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Prosegue il buon momento della squadra del neo tecnico Andreazzoli, sotto la cui guida, sono arrivati 4 punti in tre partite. Nell’ultimo turno hanno strappato un pari prezioso sul campo della matricola terribile del SudTirol che li mantiene al quinto posto. I lariani stanno lottando con tutte le loro forze per uscire da una situazione al momento disperata con il penultimo posto in classifica. Nell’ultimo turno ...