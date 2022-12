Tennis | Carlos Alcaraz | “Essere il n°1 è un sogno | non una ossessione Se lo perdessi farei di tutto per riprendermelo”

(Di martedì 13 dicembre 2022)si appresta a trascorrere il suo primo Natale, e inizio di anno nuovo, da numero 1 del ranking mondiale. Una situazione che sembrava letteralmente impensabile riportando le lancette dell’orologio a 12 mesi fa, ma che il nativo di El Palmar si è conquistato con pieno merito, a suon di grandi risultati, con il fiore all’occhiello ovviamente del trionfo all’ultimo US Open. “Sono davvero il numero 1 al mondo?questo è reale? Sto sognando”. Queste sono le parole del classe 2003 riportate da As.com quando va a fare il bilancio del suo 2022. “Un traguardo che devo ancora realizzare, conto un giorno di riuscire a farlo. Ripeto, è un veroper me. Sinceramente tante volte mi sono fermato a pensarci in questi mesi, e davvero non riesco ancora a crederci”. Lo spagnolo passa poi ad analizzare il suo ...

OA Sport

