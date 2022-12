Tecnologie all’avanguardia per la difesa missilistica L’accordo di NGI

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’attenzione torna sui cieli. Con la firma delsul Tempest e del prossimo sviluppo di velivoli di sesta generazione, anche i sistemi diantiaerea esono destinati a subire una notevole accelerazione, alla luce delle necessità operative emerse nell’ultimo periodo e dell’evoluzione tecnologica. Anche la guerra in Ucraina, con notizie di bombardamenti giornalieri, ha riportato l’attenzione sullaaerea dimostrando l’efficienza di questo tipo di sistema difensivo, evidenziando la necessità per i Paesi di dotarsi di sistemi d’intercettazione efficaci. In questo quadro l’industria italiana non vuole rimanere indietro. Un esempio di queste capacità sono i sistemi di navigazione inerziale prodotti da Northrop Grumman Italia (Ngi), che di recente si è aggiudicata un contratto per sviluppare ...