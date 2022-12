Taiwan | penetrati 18 bombardieri cinesi nella zona di difesa aerea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il governo di Taipei denuncia un’incursione record: ben diciottocon capacità nucleare sonodidi. Incursione record a, i dettagli Esattamente in un momento in cui le tensioni con Pechino sono in aumento, nelle ultime 24 ore ben ventuno aerei sonodidi(più ampia dello spazio aereo poiché comprende anche una parte di quello cinese). Secondo il ministro delladi, 18 di questi eranoH-6 nucleari. Sebbene negli ultimi due anni siano aumentate le incursioni ...