Svolta storica sul nucleare Oggi l' annuncio dagli Usa

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ancora poche ore e il sogno della fusione, il «Santo Graal dell'energia», ovvero un processo in grado di generare più energia di quella utilizzata per avviarlo, potrebbe diventare realtà. Ladovrebbe essere annunciatadal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, anche se su questa «rivoluzione» - frutto di una fusione- le bocche restano ancora cucite. Le uniche conferme sono di una comunicazione su una «grandescientifica» che sarà fatta dal segretario Usa all'Energia Jennifer Granholm e del sottosegretario Jill Hruby al Lawrence Livermore National Laboratory. Dalla struttura californiana si ammette il successo di un esperimento compiuto nella National Ignition Facility ma si sottolinea come i ricercatori stanno ancora limando le analisi. Il National ...

L'annuncio ufficiale arriverà oggi ma la notizia è già stata anticipata da alcuni media. Gli Usa hanno raggiunto un traguardo storico sulla fusione nucleare grazie alla produzione per la prima volta n ...Svolta storia grazie agli scienziati Usa, che avrebbero ottenuto energia dalla fusione nucleare. In attesa di conferma e dettagli, ecco cosa sappiamo.