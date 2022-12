Sveglia di fine anno Meloni prova a scuotere l’Europa

(Di martedì 13 dicembre 2022) Giorgiaè tornata ad augurarsi un’Europa meno frammentata, meno vittima dei suoi veti e più compatta contro le minacce esterne, a cominciare dalla peggiore crisi energetica da ottant’anni a questa parte. Il Vecchio continente non rischia di rimanere al buio o al freddo, non nell’immediato almeno. La Francia sta piano piano riattivando le sue centrali nucleari, la Germania è tornata ormai quasi totalmente al carbone, mentre l’Italia sta intaccando i primi stoccaggi. EUROPA ARMATA BRANCALEONE Tutto ciò premesso, l’ultimo Consiglio europeo dell’non può e non deve essere l’ennesimo fiasco continentale., che domani volerà a Bruxelles per la riunione dei capi di governo, lo sa fin troppo bene. Per questo, nel corso delle sue comunicazioni alla Camera, il premier è stato chiaro e netto: il tetto al prezzo al prezzo del gas ...

Basket Magazine

NVIDIA "suona la" ad AMD e Intel sui driver grafici . A farlo è nientemeno che Sean Pelletier, Senior Product ...in cui ha riassunto il quadro delle release di driver degli ultimi 2 anni al......e fastosi come in una di quelle reunion americane per cui gli appassionati mettono ladi ... Aincontro la dedica a Zurlo , fondatore della Boxe Vesuviana che ha partecipato a cinque ... BM ON LBA/ REGGIO SI SVEGLIA NEL FINALE, MA NON BASTA. PER TRIESTE SUCCESSO MERITATO – DI SALVATORE POSSUMATO La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio delle pagine sul Milan all'amichevole che ieri pomeriggio i rossoneri hanno vinto con il Lumezzane. Il titolo recita: "Adli si ...L'unica colpa della donna è stata cercare di svegliare il 33enne alle 5.30, ricordandogli che doveva andare al lavoro ...