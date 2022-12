Su Netflix “Lo straniero senza nome” | per quelli che “non fanno più i film western di una volta”

Il Sole 24 ORE

... Everything Everywhere All at Once Eddie Redmayne, The Good Nurse Miglior filmAll Quiet on the Western Front Argentina, 1985 Close Decision to Leave RRR CourtesyMiglior film d'...... The Jeffrey Dahmer Story di. Nomination anche per House of the Dragon ( Quando avranno ... Everything Everywhere All at Once Eddie Redmayne, The Good Nurse Miglior filmAll Quiet on ... Zerocalcare tra Netflix e la mostra di Milano: «L’armadillo Mi consiglia di scappare» Il fumettista da oltre un milione di libri venduti si racconta: «Il successo è una nota di demerito. La serialità mi piace, ma due titoli su tre deludono» ...L'allenatore del pallone, il film con Lino Banfi, è un classico della nostra commedia, uno di quelli che, ogni volta che passa in tv, non puoi che fermarti e rivederlo; ora che arriva in streaming su ...