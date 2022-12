Strange World arriva su Disney+ prima del previsto dopo il flop al box-office

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il nuovo film targato Walt Disney Animation Studiosè pronto adre sulla piattaforma di streaminguna permanenza in sala non particolarmente positiva. Il sessantunesimo film animato della Disney,- Un mondo misterioso, potrebbe costare alla major una perdita di ben 100 milioni di dollari. Il film ha incassato soltanto 53,5 milioni di dollaritre settimane dall'uscita ed è stato considerato unal box. Sono stati in molti a incolpare la scarsa attività di marketing e l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever come fattori scatenanti di questo. Visto com'è andata l'uscita in sala, non stupisce la notizia dell'arrivo anticipato del film in streaming. ...