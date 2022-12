Strage di Roma | morte cerebrale per la quarta donna colpita da Campiti

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - L'ospedale Sant'Andrea diha dichiarato ladi Fabiana De Angelis, laricoverata in condizioni disperate dopo ladi domenica scorsa. L'azienda - si legge in una nota - ha espresso "il proprio sentito cordoglio alla famiglia". Laera ricoverata nella rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea e, fin da subito, la sua situazione è stata definita "complessa". "In merito allaricoverata l'11 dicembre scorso presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile", ha spiegato l'ospedale che ha concluso: "È stata dichiarata ladella ...

