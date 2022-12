Stella Rimington | pioniera dei Servizi che ha abbattuto i tabù

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Financial Times ha pubblicato di recente un piacevole articolo sulle vite segrete delle più importanti attuali agenti donne di MI6 (Secret Intelligence Service). Non ha ricordato colei che nel 1991, divenne direttore generale di MI5 (Security Service – controspionaggio), prima donna a raggiungere la posizione apicale in tutto il settore informativo britannico:. È molto interessante leggere la sua autobiografia.non aveva iniziato questo lavoro a Londra, né era stata reclutata come agente. Fu un caso della vita. Moglie di un diplomatico, aveva accompagnato nel 1965 il consorte in India a New Delhi. La vita diplomatica l’annoiava profondamente. Accettò molto volentieri l’offerta di un primo segretario accreditato in ambasciata presso il governo indiano. In realtà “il diplomatico” era un agente del ...