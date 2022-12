Stefano Massini debutta al Teatro della Pergola di Firenze con Freud | “Porto in scena la mia discesa nei meandri del sogno”

(Di martedì 13 dicembre 2022) E’ quasi sera, piazza San Pietro è deserta. Sul sagrato bagnato dalla pioggia le luci creano riflessi tremolanti. Papa Francesco prega per l’umanità stravolta dalla pandemia. E’ un’immagine santa. Onirica. Quasi una visione. Altrorio. Due aerei, uno dopo l’altro, si schiantano sulle Torri Gemelle di New York. Laè apocalittica. La nube di detriti copre tutto, le persone scampate sono fantasmi. Lo abbiamo vissuto o soltanto sognato? Sono immagini potenti, che si fanno realtà e precipitano dentro il nostro notturno peregrinare. Quando chiudiamo gli occhi e cominciamo a sognare. Tutti. Nessuno escluso. “L’interpretazione dei sogni”, al debutto il 14 dicembre aldi(fino al 18), è il nuovo lavoro di...

Ogni data un fatto. Un viaggio nella macchina del tempo per ricordare un racconto smarrito. #URS Ufficio racconti smarriti è la nuova rubrica dello scrittore, dal lunedì al venerdì sul sito di ...Lo spettacolo 'L'interpretazione dei sogni', dal 14 al 18 dicembre, apre la nuova stagione della ... Stefano Massini, Ufficio Racconti Smarriti - 12 dicembre 1913: il ritrovamento a Firenze de 'La Gioconda' Sarà in scena il "più popolare cantastorie del momento", Stefano Massini, il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards ...