Spunta Katia Ricciarelli al GF Vip con un’esibizione imbarazzante | Vip basiti

Blasting News Italia

Ricciarelli ha fatto il suo ingresso trionfale in giardino e, come da richiesta, ha intonato la celeberrima canzone . Il problema è che fin dalle prime note ci si è resi conto che qualcosa non ...Sull'ordine del giorno di Rabuffi interviene il sindacoTarasconi . ' Siamo consapevoli che la polizia locale ha bisogno di una sede. Anzi, mi sento di dire che anche altre sedi del comune di ... GF Vip, Signorini e Ricciarelli fuorionda ignorano Francesca: 'Stanotte vado a Cortina' L'artista si è esibita all'interno della casa, tirando delle stecche importanti e scatenando reazioni clamorose da parte dei gieffini ...Pare, infatti, che la figlia di William e Kate abbia una forte somiglianza con una sua antenata. Ecco di chi si tratta. La famiglia reale inglese è senza dubbio tra le monarchie più chiacchierate in ...