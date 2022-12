Sparatoria alla riunione di condominio a Roma | attivata l’assistenza psicologica per le vittime

(Di martedì 13 dicembre 2022)– “E’ stataper le persone rimaste convolte nelladi Fidene. Un sostegno per aiutare a superare questo evento traumatico che purtroppo, oltre al tragico bilancio di vite umane, può avere serie conseguenze anche da un punto di vista psicologico. Una apposita equipe dell’emergenza è statadall’Ares 118 assiemeAsl1 e nei prossimi giorni è prevista una prima valutazione su un primo gruppo di venti persone”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessoreSanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

... in riferimento ai feriti, e il porto abuso di armi Laè avvenuta in un gazebo in via ... fa sapere l'assessoreSanità della Regione Lazio Alessio D'Amato VaiFotogalleryIn basecontestazione del pm Giovanni Musaro', Campiti che ha 57 anni, nella mattina di domenica, dopo essere entrato nel bar, si e' diretto 'verso il tavolo in cui era seduto il consiglio di ...All’uomo, la Procura, nell'inchiesta del pm Giovanni Musarò coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse di triplice omicidio volontario con le aggravanti della premedita ...La Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo di Claudio Campiti, accusato della strage di Fidene. Domani alle 10 si terrà l'interrogatorio davanti al ...