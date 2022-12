Spagna | De la Fuente | «Potevamo vincere il Mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le parole di Luis de la, nuovo ct della, sul cammino della nazionale nel2022 in Qatar Luis de la, nuovo ct della, è stato ospite di Radio Marca. Il CT si è espresso sull’uscita della roja negli ottavi di finale del. PAROLE – «Dovremo generare entusiasmo per ottenere risultati, coinvolgere le persone, dare un messaggio di unità, di sostegno, far sentire la gente orgogliosa di essere spagnola. Abbiamo una grande squadra, una base molto buona e su questa costruiremo il futuro. Non faremo una una rivoluzione, ma in Qatar ne avrei portati 4 o 5 diversi perché ognuno ha la sua visione. Sergio Ramos? Sceglieremo i migliori al mondo. Devo scegliere chi si trova nel momento migliore in quella situazione e in quel giorno specifico. Guarderò le ...