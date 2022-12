Sophie Codegoni presto mamma | “Non metterò da parte la carriera”

Leggi su diredonna

(Di martedì 13 dicembre 2022)saràper la prima volta a maggio 2023 di una bambina, che si chiamerà Celine, frutto dell’amore con Alessandro Basciano, conosciuto nel corso della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. I due hanno ammesso che l’idea di avere un figlio non era programmata, ma sono felicissimi di poter avere tra pochi mesi tra le braccia la bimba e non vedono l’ora che questo possa accadere. L’influencer, diventata la nuova Bonas di Avanti un altro, ama confidarsi con i suoi follower sulla sua quotidianità e non si è sottratta nemmeno in questa occasione, quando sono stati in diversi a porle domande su come stia andando la gravidanza e come stia vivendo questo periodo così particolare della sua vita. Vi raccomandiamo... Alessandro Basciano e...