Sondaggi politici | il MoVimento 5 Stelle stacca di 2 punti il PD

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Altra settimana, altro rumoroso calo – in termini di intenzioni di voto – per il Partito Democratico. Secondo idi oggi, il PD prosegue nella sua emorragia di consensi e scende fino al 15,1%. Una tendenza iniziata a emergere fin dalle ultime settimane prima delle elezioni Politiche dello scorso 25 settembre e che è venuta sempre più velocemente a galla con l’inizio delle tensioni interne per la scelta della nuova Segreteria. E a sorridere è ilche, come accade da tempo, continua a guadagnare sempre più consensi. In testa c’è, stabile, Fratelli d’Italia. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/5JjxnundXP — SWG (@swg research) December 12, 2022oggi, il...