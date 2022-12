ilmattino.it

Il 21 dicembre è un giorno particolare, si verifica ild': il solo a mezzogiorno tocca l'altezza minima sull'orizzonte. Proprio in quella giornata, la macula solare raggiunge il ...In realtà, infatti, il giorno più corto dell'anno è il 21 dicembre, data in cui cade ild'. In questa occasione, il Sole tocca il punto più meridionale del suo giro annuo intorno ... Solstizio d'inverno: l'effetto luminoso al Pantheon che si può ammirare solo il 21 dicembre Il Pantheon è uno dei monumenti principali di Roma che si trova a Piazza della Rotonda, da quel punto si può ammirare la bellezza della città eterna, passeggiando tra le viuzze ...Il giorno più corto dell’anno ormai è assodato essere quello del solstizio di inverno, cioè il 21 dicembre, a ridosso del Natale. In compenso, la festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, quella che nella ...