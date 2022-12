Sollevamento pesi | Mondiale sottotono per l’Italia Pesa l’assenza di Pizzolato | ma si può guardare con fiducia al futuro

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) In attesa dell’assegnazione degli ultimi titoli nelle categorienti, si è già concluso di fatto per la Nazionale Italiana il Campionatodi2022, in corso di svolgimento al Gran Carpa Américas Corferias di Bogotà (in Colombia). Il Bel Paese è rimasto a bocca asciutta in termini di medaglie conquistate (l’ultimo podio iridato risale al 2018 con Mirco Scarantino nei 55 kg), mettendo in evidenza un piccolo passo indietro nel percorso di crescita intrapreso nell’ultimo triennio e culminato con l’exploit degli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. In tal senso va però evidenziata lantissima assenza della nostra stella Nino, bloccato da alcuni problemi fisici. Il bilancio complessivo della squadra azzurra è leggermente al di sotto delle ...