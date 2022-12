Smart Working | il governo pensa alla proroga Zangrillo | ' Non è una semi vacanza Si passa da logica di controllo a quella di misurazione

(Di martedì 13 dicembre 2022) IlMeloni è al lavoro per unaalloche possa riguardare i fragili e i genitori fino al prossimo 31 marzo. Ma il concedere il lavoro da casa 'non vuol dire dare una...

Il governo Meloni è al lavoro per una proroga alloche possa riguardare i fragili e i genitori fino al prossimo 31 marzo. Ma il concedere il lavoro da casa 'non vuol dire dare una semi vacanza ai dipendenti'. A riferirlo è il ministro ...'Loe' uno strumento utile a condizione che se ne comprendano i presupposti. Farenon significa concedere un assegno di vacanza al dipendente'. Cosi' il ministro per la ...Sullo sfondo c'è una nuova proroga per lo smart working fino al 31 marzo 2023 riservata a "fragili" e genitori di figli under 14 che vedono avvicinarsi la scadenza del ...Paolo Zangrillo elogia lo smart working. Il ministro della Pubblica amministrazione ha, infatti, spiegato di essere "un assiduo sostenitore del lavoro agile". "Concedere lo smart working - ha detto - ...