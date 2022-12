Shock alle porte di Roma | 48enne trovato morto in casa in circostanze misteriose

(Di martedì 13 dicembre 2022) Macabro ritrovamento in un appartamento di Rocca Priora, nella provincia di. E’ stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di una dimora, situata su via Sassone, a pochi passi dal Centro Storico della cittadina della provincia. A fare la macabra scoperta del cadavere, non italiano, sarebbero stati dei familiari venuti a trovarlo. L’immagine davanti ai loro occhi è stata scioccante: l’uomo era riverso a terra, senza vita. L’uomoall’interno di un’abitazione a Rocca Priora Dovevano venire a trovare un loro caro, i familiari che hanno fatto la macabra scoperta all’interno di un’abitazione nel centro cittadino di Rocca Priora. Invece di poter fare due chiacchiere con la persona e magari abbracciarlo, hannola persona riversa a terra e priva di vita. A loro, purtroppo, non è rimasto altro da fare che chiamare i ...

