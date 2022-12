(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dicembre 2022 "Siamo a lavoro per concludere a Roma il museoe raccogliendo un invitoa senatrice Segre in occasione del giornoa memoria noi inaugureremo alla stazione di ...

Il Sole 24 ORE

Roma, 13 dicembre 2022 "Siamo a lavoro per concludere a Roma il museo dellae raccogliendo un invito della senatrice Segre in occasione del giorno della memoria noi inaugureremo alla stazione di Milano una segnaletica che indicherà il binario 21. Il pericolo dell'... Shoah, Sangiualiano: “ll pericolo dell'antisemitismo è ancora vivo” - Il Sole 24 ORE “Siamo a lavoro per concludere a Roma il museo della Shoah e raccogliendo un invito della senatrice Segre in occasione del giorno della memoria noi inaugureremo alla stazione di Milano una segnaletica ...