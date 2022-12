(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dicembre 2022 "Lerazziale del '38 hanno segnato il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato il nostro popolo per sempre. Lo ribadisco ancor oggi", come già ...

Il Sole 24 ORE

Così il premier Giorgia, intervenendo alla cerimonia nella sede dell'ordine dei giornalisti del Lazio per la lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati a seguito dell'introduzione ......orientale sono state l'ultimo atto del ministro Bianchi prima dell'insediamento del governo. ...e Versari avevano inviato una circolare che proponeva un' ambigua equiparazione tra foibe e. ... Shoah, Meloni: "Leggi razziali macchia indelebile, infamia nel silenzio di troppi" - Il Sole 24 ORE "Le leggi razziale del '38 hanno segnato il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato il nostro popolo per sempre. Lo ribadisco ancor oggi", come già fatto nelle linee program ...