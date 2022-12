Shoah | Meloni | “Leggi razziali macchia indelebile | infamia nel silenzio di troppi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ledel ‘38 hanno segnato il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato il nostro popolo per sempre. Lo ribadisco ancor oggi”, come già fatto nelle linee programmatiche per l’insediamento del suo governo: quellerestano “una, un’compiuta neldi”. Così la premier Giorgia, intervenendo alla cerimonia nella sede dell’ordine dei giornalisti del Lazio per la lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati a seguito dell’introduzione delle. “La sfida della lotta all’antisemitismo” è una “battaglia non vinta” perché “l’antisemitismo emerge con molte facce e strumenti diversi”. ...