Sgominata importante piazza di spaccio | eseguite 33 misure cautelari VIDEO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Cosenza, Ragusa e Caltanissetta, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa dipersonali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 33 persone, gravemente indiziate dei reati di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, delle quali 3 anche del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione e 6 altresì del reato di estorsione, per un totale di 184 capi di imputazione. Per 11 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 13 indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari e per 9 indagati la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di ...