Servono 800 milioni per l'emergenza energia in Ucraina (e per non far morire di freddo la popolazione)

milioni di euro di aiuti di emergenza nel settore energetico. A fornire la cifra è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , intervenendo via videoconferenza al vertice internazionale di ...13 dic 13:25 Zelensky:milioni per l'energia - VIDEO 13 dic 12:45 Tajani: "Xi spinga Putin a ritirare le truppe dall'Ucraina" 'Mi auguro che la Cina giochi la parte di una protagonista ...La guerra in Ucraina giunge al 293esimo giorno. In video collegamento coi leader del G7, il presidente ucraino Zelensky sostiene "che il Paese "ha bisogno di almeno 800 milioni di euro come aiuto d'em ...Emmanuel Macron ha aperto martedì mattina la Conferenza di Parigi per l'Ucraina che prevede la creazione di un sistema di coordinamento degli aiuti ...