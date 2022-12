Serie B | cambia l’orario di Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone

(Di martedì 13 dicembre 2022) La LegaB ha ufficializzato la variazione deldei match validi per la 18a giornata d’andata di campionato tra. Il primo match, inizialmente in programma domenica 18 dicembre alle ore 18, si giocherà alle ore 18.45; il secondo, inizialmente in programma domenica 18 dicembre alle ore 20.30, si giocherà a partire dalle 20.45. SportFace.

... NOVITÀ Tanto per cominciare la maxi enduro austriacafuori, con 2 nuove grafiche " Black & ... ABS Cornering, Traction Control e Adaptive Cruise Control (di). La sella sdoppiata è ...Comeil dl Rave Il governo ha accolto le richieste che fin da subito erano state avanzate da ...ergastolo ostativo che riconosce l'accesso ai benefici penitenziari al verificarsi di unadi ...Nicole si sveglia e la sua vita cambia, con il padre in fuga dalla Finanza, è costretta ad affittare le stanze per non perdere la casa: ecco che arrivano Maria Grazia, Stefania e Ludovico che si trova ...Giovedì 15 dicembre sarà, a suo modo, un giorno storico per la Lega Pro. A Firenze è, infatti, programmata un'assemblea di lega che dovrà dare una risposta ...