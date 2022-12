Serie A | nuove offerte per la Supercoppa all’estero

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’assemblea della LegaA di giovedì si prevede molto ricca di temi di discussione per i 20 rappresentanti dei club del massimo campionato italiano. Oltre ai temi all’ordine del giorno già noti, come riporta Il Corriere dello Sport, ne è stato aggiunto un altro: quello relativo alleper le prossime edizioni della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tom's Hardware Italia

In questo primo, esplosivo episodio di unache è già un fenomeno internazionale, la ... Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da forze, violente e ...anticipazioni sugli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio , con proposte che ... l'estensione del Superbonus alle onlus per la realizzazione di impianti fotovoltaici (con unadi ... Le serie TV nuove e in scadenza di dicembre 2022 In occasione dell’uscita al cinema di Avatar: La Via dell’Acqua, arrivano oggi i Funko Pop! che celebrano l’universo creato da James Cameron.Il presidente del Napoli De Laurentiis nuovamente duro a margine dell'assemblea di Lega: i club di Serie A fanno richieste precise alla Figc ...