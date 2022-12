Serie A | Galliani | “Favorevole al tempo effettivo | si riuscirebbe a giocare di più”

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’amministratore delegato del Monza, Adriano, si è espresso in merito alla tematica delanche nel calcio. Il dirigente, nel corso dei saluti di natale alla stampa all’UPower Stadium, ha dichiarato: “Ne ho parlato anche con Collina: quando il pallone si ferma, si dovrebbe fermare l’orologio. Auspico che il calcio possa andare in questa direzione. Da grande appassionato di basket, dico che si dovrebbedi più. Auspico due tempi da 30 minuti effettivi”. Un pensiero poi anche su Trentalange e sul suo possibile coinvolgimento nel caso d’Onofrio: “Cosa sia successo francamente non lo so, ma so che ho conosciuto bene Trentalange ed è una persona ultra perbene”. SportFace.

... 'Se si potesse catalogare con certezza cosa serve saremmo già inA. L'anno scorso abbiamo ... Berlusconi eil primo anno hanno investito tantissimo e non sono arrivati in A. Non c'è nulla ......su diretta gol quando gioca la C ed ho imparato diverse cose dai miei colleghi in quella. Ho ... Io ho avuto fortuna di fare gol nelle finali elo dice sempre "perché non lo ricorda ...L'ad dei brianzoli ha parlato della questione in vista del 2023: "Il calcio deve arrivare a due tempi di trenta minuti effettivi".Sul taccuino i monzesi hanno le idee piuttosto chiare, con l’Atalanta coinvolta Trattative vere e proprie non sono state intavolate dal Monza per quanto riguarda il mercato in entrata. Ma Galliani ha ...