Screening della fertilità gratuiti per tutti i giovani in Emilia-Romagna | bufera sull’emendamento della Lega

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unodi massa per valutare ladeglini che hanno compiuto 26 anni o che dovranno farlo tra il 2023 e il 2024: per contrastare il calo delle nascite inlapropone con un emendamento alla legge di Stabilità l’istituzione di una campagna di sensibilizzazione per prevenire le cause che, nel tempo, possono portare all’in. Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ne ha chiesto il ritiro: “È un’idea aberrante da regime totalitario”. Ma il firmatarioproposta, il consigliere leghista Daniele Marchetti, glissa: ”Forse non hanno compreso il senso, spero di poter avere un confronto con chi mi contesta”, ha detto a Repubblica. La misura avrebbe previsto uno ...

La Repubblica

...cittadini appartenenti alla popolazione in target e indirizzarli verso percorsi di...tecnologica è fondamentale e ha permesso di portare un favorevole beneficio sulla qualitàvita dei ...Looculistico - ricorda lo specialista - è obbligatorio per il diabetico, è in tutti i protocolli internazionali'. Anche la gestionepatologia dipende dal livellomalattia ... "Screening della fertilità a chi compie 26 anni": la proposta della Lega contro il calo delle nascite. Ira 5 … La segretaria della commissione Salute aveva sollecitato l’investimento di queste risorse. Cuccu: “Faccio ora appello all’assessore Doria per istituire, in tempi ragionevoli, anche il registro epidemi ...La proposta del Carroccio è contenuta in un emendamento presentato alla legge di Stabilità 2023 della Regione, che arriverà in aula la prossima settimana in vista dell’approvazione. Ne chiede l’immedi ...