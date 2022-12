Scooter | monopattini e bici elettriche | in overfunding il turismo sostenibile di E-Dway

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) E-nasce in piena pandemia, in un periodo in cui tutti siamo stati chiamati a riflettere su un futuro più green e. «Il nostro contributo al benessere del pianeta è stato la realizzazione di una piattaforma che permettesse al turista di esplorare il nostro territorio attraverso percorsi poco battuti e con mezzi elettrici all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Siamo convinti che la tecnologia rappresenti lo strumento migliore per costruire unalternativo, a misura d’uomo e più responsabile». A raccontarlo è Nadia Mangiavacchi, Ceo di E-, la startup fondata a Firenze nel 2020 che sta innovando un settore importantissimo per il Paese, ma ancora troppo “analogico”. La tecnologia e la collaborazione con PiaggioIl mercato in cui opera E-è ...