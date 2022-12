Sciopero generale 16 dicembre | le manifestazioni in Toscana città per città - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 13 dicembre 2022) Partecipano Cgil e Uil. Non Aderisce la Cisl, che continua il confronto con il governo. Presidio a Firenze il 20 ...

Partecipano Cgil e Uil. Non Aderisce la Cisl, che continua il confronto con il governo. Presidio a Firenze il 20 ...Articoli più letti Quali sono i sintomi dell'influenza australiana e come alleviarli di Marta Mussoil 16 dicembre: le città coinvolte e i servizi bloccati di Kevin Carboni Perché ...Silvano Pini, segretario generale SPI-CGIL Empoli, spiega alcune delle ragioni che hanno fatto scattare lo sciopero del 16 dicembre: "La maggior parte dei nostri pensionati vive al di sotto dei 1.000 ...Ad annunciare disagi sono Atac, Roma Tpl, Cotral e i sindacati Filt-Cgil e UilTrasporti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per la regione Lazio ...