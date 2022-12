Sciopero Easyjet oggi 13 dicembre 2022 | orari e voli garantiti

IL GIORNO

A dichiararlo la Uiltrasporti, annunciando per domani lodi 4 ore, dalle ore 12 alle 16, del personale di volo di. 'La compagnia - continua la UIltrasporti - da troppo tempo si ...Una settimana di scioperi: dall'Aci all'Ama ecc Sciopero personale di volo Easyjet martedì 13 dicembre: rischio stop per quattro ore L'agitazione organizzata da Uiltrasporti: "L'azienda non vuole risolvere le numerose problematiche sul fronte delle relazioni industriali con il sindacato" ...Neve e ghiaccio hanno preso d'assalto la capitale britannica, con disagi in tutta la Gran Bretagna. Maltempo a Londra ...