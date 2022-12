Sciopero dei benzinaio dal 13 al 16 dicembre | ecco dove

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 13 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordei benzinai per tre giorni, dalle 22 del 13sino alla stessa ora di venerdì 16. Unoannunciato dalle sigle Faib Confesercenti, Fegica e Anisa Confcommercio in un comunicato congiunto, per “lo stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte le aree di servizio autostradali, sia in termini di prezzi dei carburanti ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.