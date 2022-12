Sci alpino | le convocate dell’Italia per St Moritz Presenti Goggia | Bassino e Brignone

(Di martedì 13 dicembre 2022) La Coppa del Mondo 2022-2023 di scifemminile si sposterà in questo fine settimana a St.(Svizzera), dove si svolgeranno due discese venerdì 16 e sabato 17 dicembre e un supergigante domenica 18 dicembre. In casa Italia sono nove leper questo appuntamento, con Sofiache proverà a difendere il pettorale rosso di leader della discesa. Sci, risultati prova discesa Val Gardena: 2° Mattia Casse, sorpresa Federico Simoni Oltre a, ci saranno anche Federica, Marta, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Karoline Pichler. La pista svizzera è tradizionalmente “amica” all’Italia, visto che lì il Bel Paese ha conquistato cinque successi nella storia. Da ricordare ...

OA Sport

