Sci alpino | Coppa Europa 2022-2023 | doppietta svizzera nel gigante di Zina Sala quinto

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022)nelmaschile dil. A vincere è stato Sandro Simonet, che ha confermato la leadership dopo la prima manche, imponendosi con 12 centesimi di vantaggio sul connazionale Josua Mettler. Sul podio ci sale anche il francese Leo Anguenot (+0.45), che ha rimontato ben otto posizioni nella seconda manche. Quarta posizione per l’australiano Harry Laidlaw (+0.50), che ha preceduto Tommaso(+0.61), che non è riuscito a confermare il terzo posto della prima manche. Sesto e settimo gli svizzeri Semyel Bissig (+0.73) e Marco Fischbacher (+0.98), che ha risalito ben 22 posizioni nella seconda manche. Splendida rimonta anche per l’americano Brian McLaughlin (+1.04), ottavo dopo aver recuperato diciassette posti. Completano la Top-10 il ...