Scholz | Ricostruzione Ucraina paragonabile al Piano Marshall

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il cancelliere tedesco Olafha affermato che il compito di ricostruire l'"èforse al", ilpolitico - economico lanciato dagli Stati Uniti per la ...

...la devastazione della Seconda Guerra Mondiale."Ladell'Ucraina sarà un compito per l'umanità forse paragonabile al Piano Marshall dopo la Seconda guerra mondiale", ha affermato, ......Stati Uniti per aiutare ladell'Europa dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo del G7 è 'articolare questa piattaforma il prima possibile', ha aggiunto, ...Roma, 13 dic. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che il compito di ricostruire l'Ucraina 'è paragonabile forse al ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato la creazione, all'interno del G7, di una piattaforma per coordinare gli aiuti finanziari all'Ucraina ...